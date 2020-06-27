Дубль Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Аугсбург» в Бундеслиге

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«Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
Дубль Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Аугсбург» в Бундеслиге
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Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 2:1.

Победу «Лейпцигу» принесли два гола Тимо Вернера, забившего на 28-й и 80-й минутах.

«Аугсбург» ответил голом Рубена Варгаса на 71-й минуте.

«Лейпциг» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 36 очками — 51-й.

В других матчах игрового дня «Байер» победил «Майнц» (1:0), мёнхенгладбахская «Боруссия» взяла верх над «Гертой» (2:1). «Айнтрахт» обыграл «Падерборн» (3:2), а «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0).

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Вольфсбург» в Бундеслиге.

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