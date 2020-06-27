Дубль Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Аугсбург» в Бундеслиге
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Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 2:1.
Победу «Лейпцигу» принесли два гола Тимо Вернера, забившего на 28-й и 80-й минутах.
«Аугсбург» ответил голом Рубена Варгаса на 71-й минуте.
«Лейпциг» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 36 очками — 51-й.
В других матчах игрового дня «Байер» победил «Майнц» (1:0), мёнхенгладбахская «Боруссия» взяла верх над «Гертой» (2:1). «Айнтрахт» обыграл «Падерборн» (3:2), а «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0).
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Вольфсбург» в Бундеслиге.