«Бавария» разгромила «Вольфсбург» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержал разгромную победу над «Вольфсбургом» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Вольфсбурге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Кингсли Комана, Микаэля Кюизанса, Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

«Вольфсбург» доигрывал матч вдесятером, после того как за перебор жёлтых карточек с поля был удалён Жозуа Гилавоги.

«Бавария», досрочно ставшая чемпионом Бундеслиги, набрала 82 очка. «Вольфсбург» с 49 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что покер Крамарича помог «Хоффенхайму» разгромить «Боруссию» в Бундеслиге.