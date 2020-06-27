«Бавария» разгромила «Вольфсбург» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» одержал разгромную победу над «Вольфсбургом» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Вольфсбург» в Бундеслиге
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Встреча, прошедшая в Вольфсбурге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Кингсли Комана, Микаэля Кюизанса, Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

«Вольфсбург» доигрывал матч вдесятером, после того как за перебор жёлтых карточек с поля был удалён Жозуа Гилавоги.

«Бавария», досрочно ставшая чемпионом Бундеслиги, набрала 82 очка. «Вольфсбург» с 49 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что покер Крамарича помог «Хоффенхайму» разгромить «Боруссию» в Бундеслиге.

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