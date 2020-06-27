СМИ: Второй тест теннисиста Рублёва на коронавирус дал отрицательный результат

Российский теннисист Андрей Рублёв прошёл повторное тестирование на коронавирус.

Как сообщает Marca, второй тест россиянина, который он сдал в Барселоне, так же как и первый, оказался отрицательным.

Отмечается, что Рублёв наблюдается у Анхеля Руиса Которро, который является врачом Рафаэля Надаля.

По данным издания, на следующей неделе Рублёв сдаст ещё один тест, по результатам которого станет понятно, сможет ли он сыграть на выставочном турнире, организованном австрийцем Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что тренер Новака Джоковича заболел коронавирусом.