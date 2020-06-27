В «Тамбове» не выявлено заболевших коронавирусом после матча с «Уфой»

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков сообщил результаты тестов на коронавирус, которые игроки и персонал команды сдали после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
В «Тамбове» не выявлено заболевших коронавирусом после матча с «Уфой»
  • © Официальный сайт футбольного клуба «Тамбов»

«Нам пришли тесты, которые сделали после матча с «Уфой». Все они показали отрицательный результат», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Накануне матча с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные. В итоге встреча состоялась, «Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.

Следующий матч «Тамбов» проведёт 28 июня в Екатеринбурге с местным «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом.

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