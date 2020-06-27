В «Тамбове» не выявлено заболевших коронавирусом после матча с «Уфой»
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«Нам пришли тесты, которые сделали после матча с «Уфой». Все они показали отрицательный результат», — приводит слова Худякова «Чемпионат».
Накануне матча с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные. В итоге встреча состоялась, «Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.
Следующий матч «Тамбов» проведёт 28 июня в Екатеринбурге с местным «Уралом».
Ранее сообщалось, что «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом.