СМИ: «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом

«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора сыграть основным составом в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», участие в игре не примут только заболевшие коронавирусом футболисты: Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич.

До этого «Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата «Ростов» — «Арсенал» состоится согласно расписанию.