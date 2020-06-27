Романцев назвал топорным решение руководства «Локомотива» расстаться с Сёминым

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о решении руководства столичного «Локомотива» расстаться с самым титулованным главным тренером в истории клуба — Юрием Сёминым.

«Я назвал бы его топорным. В футболе всё исторически просто — есть результат, есть тренер. И история с Сёминым выглядит как стремление это перечеркнуть под предлогом светлого завтра», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что считает смешной претензию в адрес Сёмина о непосещении матчей второй команды железнодорожников — «Казанки». По его словам, зачастую в клубе есть люди, которые отвечают за просмотр матчей молодёжных составов и потом передают информацию главному тренеру.

«То, что произошло с Палычем, ещё раз доказывает — даже талантливый тренер, который даёт результат, может оказаться беззащитным перед властью чиновников», — добавил Романцев.

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Сёмин возглавлял команду с 2016 года. При этом он также тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 года по 1990-й, с 1992 года по 2005-й и с 2009 года по 2010-й. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что генеральный директор Василий Кикнадзе должен уйти из «Локомотива».