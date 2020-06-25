Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы», — написал специалист в своём Instagram.

Тренер также поднял вопрос, что Кикнадзе смог сделать на своей должности за время работы, отметив, что гендиректор приводил в клуб своих друзей.

«Локомотив» — это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» — подчеркнул Сёмин.

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Сёмин возглавлял команду с 2016 года. При этом он также тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 года по 1990-й, с 1992 года по 2005-й и с 2009 года по 2010-й. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

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