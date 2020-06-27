Немецкий футболист «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, чем его сначала поразила Россия.

«Когда я приехал в Москву, то меня удивил тот факт, что мне не удалось найти ни одного немецкого ресторана. Я люблю немецкую кухню, особенно те блюда, что готовит моя мама», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Он также признался, что его очень удивило, насколько в России добрые люди.

«До приезда я был наслышан о местном менталитете, но русские совершенно другие! Намного лучше, чем мне говорили», — заявил Филипп.

По его словам, в интернете он видел много мемов о злых русских, но всё оказалось совсем не так.

Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт с бело-голубыми. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей за коллектив и отметился шестью голами.

Ранее сообщалось, что Филипп перенёс операцию на руке.