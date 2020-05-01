Футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке

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Немецкому нападающему московского «Динамо» Максимилиану Филиппу была проведена операция на левой руке.
Футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», медицинский штаб клуба порекомендовал Филиппу провести операцию на левой руке. Некоторое время назад у футболиста было диагностировано защемление нерва, что сказывалось на подвижности кисти.

Как сообщил главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили, операция прошла успешно.

«Самочувствие у Милли хорошее, настроение заметно улучшилось. Сейчас он находится в домашних условиях и выполняет все предписания. Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе», — заявил Ярдошвили.

Сам Филипп подтвердил наличие проблем с левой рукой и подтвердил, что операция прошла успешно.

Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт с бело-голубыми. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей за коллектив и отметился шестью голами.

Ранее стало известно, что немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву из России.

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