Футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», медицинский штаб клуба порекомендовал Филиппу провести операцию на левой руке. Некоторое время назад у футболиста было диагностировано защемление нерва, что сказывалось на подвижности кисти.
Как сообщил главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили, операция прошла успешно.
«Самочувствие у Милли хорошее, настроение заметно улучшилось. Сейчас он находится в домашних условиях и выполняет все предписания. Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе», — заявил Ярдошвили.
Сам Филипп подтвердил наличие проблем с левой рукой и подтвердил, что операция прошла успешно.
Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт с бело-голубыми. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей за коллектив и отметился шестью голами.
Ранее стало известно, что немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву из России.