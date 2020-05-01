Футболист «Динамо» Филипп перенёс операцию на руке

Немецкому нападающему московского «Динамо» Максимилиану Филиппу была проведена операция на левой руке.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», медицинский штаб клуба порекомендовал Филиппу провести операцию на левой руке. Некоторое время назад у футболиста было диагностировано защемление нерва, что сказывалось на подвижности кисти.

Как сообщил главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили, операция прошла успешно.

«Самочувствие у Милли хорошее, настроение заметно улучшилось. Сейчас он находится в домашних условиях и выполняет все предписания. Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе», — заявил Ярдошвили.

Сам Филипп подтвердил наличие проблем с левой рукой и подтвердил, что операция прошла успешно.

Филипп перешёл в «Динамо» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт с бело-голубыми. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей за коллектив и отметился шестью голами.

Ранее стало известно, что немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву из России.