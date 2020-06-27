Экс-наставник сборной Аргентины по футболу заболел коронавирусом

Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Карлос Билардо сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, болезнь 82-летнего специалиста протекает бессимптомно. Отмечается, что он заразился в доме престарелых в Буэнос-Айресе, где на данный момент проживает и проходит курс лечения от нейродегенеративного заболевания.

Билардо возглавлял сборную Аргентины с 1983 по 1990 год. Под его руководством «альбиселесте» стали чемпионами мира по футболу 1986 года, а также завоевали серебро мирового первенства 1990 года.

Ранее сообщалось, что в «Дижоне» зафиксирован случай заболевания коронавирусом в команде.