В «Дижоне» зафиксирован случай заболевания коронавирусом в команде

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Один из футболистов французского «Дижона» сдал положительный тест на коронавирус.
В «Дижоне» зафиксирован случай заболевания коронавирусом в команде
  • © REUTERS/Cooper Neill

Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам тестирования от 24 июня был выявлен активный и бессимптомный случай заболевания.

Отмечается, что игрок сразу был отправлены на 14-дневный карантин.

Кроме того, в качестве мер предосторожности режим самоизоляции будет соблюдать ещё один футболист, тесты которого показали отрицательный результат.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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