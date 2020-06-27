В «Дижоне» зафиксирован случай заболевания коронавирусом в команде
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Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам тестирования от 24 июня был выявлен активный и бессимптомный случай заболевания.
Отмечается, что игрок сразу был отправлены на 14-дневный карантин.
Кроме того, в качестве мер предосторожности режим самоизоляции будет соблюдать ещё один футболист, тесты которого показали отрицательный результат.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.