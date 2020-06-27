Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.
Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Это произошло после дубля форварда в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Теперь на счету Дзюбы 69 голов за «Зенит», он обогнал по этому показателю Мигеля Данни (68).

Лучшим бомбардиром в истории сине-бело-голубых является Александр Кержаков (163), на втором месте располагается Владимир Кулик (101), а тройку лучших замыкает Юрий Желудков (87).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу VAR в матче с «Крыльями Советов».

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