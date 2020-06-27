Семак оценил работу системы VAR

Главныф тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак положительно оценивает работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче 24-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Это хорошо, что судью может подстраховать VAR. Не каждый матч проходит с таким числом спорных моментов. Сегодня их было немало. Но ошибки арбитра не добавляют настроения ни одной из команд. Когда у арбитра есть возможность оценить эпизод, это хорошо. Да, есть и минусы, но плюсы перекрывают все с лихвой», — считает Семак.

В матче «Зенит» — «Крылья Советов» благодаря системе VAR было незасчитано по одному голу каждой из команд.

Ранее арбитр Федотов выразил мнение, что первый пенальти в матче «Зенит» — «Крылья Советов» был назначен ошибочно.