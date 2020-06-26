Арбитр Федотов считает, что первый пенальти в матче «Зенит» — «Крылья Советов» назначен ошибочно

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизоды с пенальти, случившиеся в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

«Первый пенальти назначен неверно. VAR ошибся, так как не нашёл ошибку арбитра в этом эпизоде. Игрок «Крыльев Советов» пытался убрать руку, он не выставляет её в сторону. Второй пенальти назначен по делу — игрока «Зенита» уронили в штрафной», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Оба гола в матче «Зенит» забил с пенальти.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» сыграл ниже своих возможностей.