Прядкин: надеемся, «Ростов» и «Арсенал» сыграют боевыми составами

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата «Ростов» — «Арсенал» состоится согласно расписанию.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч с «Арсеналом» 27 июня. Все представители клуба соблюдали предписания и регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом выше сказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех футболистов, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — цитирует слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» вынужден был выставить юношеский состав на игру 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

Ранее Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.