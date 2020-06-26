Прядкин: надеемся, «Ростов» и «Арсенал» сыграют боевыми составами

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата «Ростов» — «Арсенал» состоится согласно расписанию.
Прядкин: надеемся, «Ростов» и «Арсенал» сыграют боевыми составами
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч с «Арсеналом» 27 июня. Все представители клуба соблюдали предписания и регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом выше сказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех футболистов, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — цитирует слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» вынужден был выставить юношеский состав на игру 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

Ранее Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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