Совещание РПЛ проголосовало за внесение поправок в регламент чемпионата

Состоялось онлайн-совещание руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

Участники совещания проголосовали за внесение поправок в регламент чемпионата. Так, планируется исключение из регламента пункта 3.2.3 о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и два вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков.

Кроме того, участники мероприятия высказались за дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС. Также ожидается изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований.

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, эти поправки нужны, чтобы «сохранить целостность соревнования в тяжёлых условиях пандемии».

Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет бюро исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что «Сочи» опубликовал заявление по поводу матча с «Ростовом».