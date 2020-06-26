«Сочи» опубликовал заявление по ситуации в матче с «Ростовом»

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ФК «Сочи» выступил с заявлением по матчу 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (10:1).
«Сочи» опубликовал заявление по ситуации в матче с «Ростовом»
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Как следует из текста, размещённого на официальном сайте команды, сочинцы не имели возможности «задействовать резервный или молодёжный состав команды, принимая во внимание, что о решении «Ростова» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры».

«В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к её проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны «Ростова». Кроме того, игроки молодёжной команды «Сочи» были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным», — отмечается в заявлении.

В «Сочи» подчеркнули, что команда не «позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику». Клуб также выразил благодарность игрокам «Ростова», принявшим участие в матче.

«Они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне», — пояснили в «Сочи».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда выйдет на предстоящий матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

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