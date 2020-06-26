Заседание суда по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено

Судебное заседание по иску московского футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу перенесено.

Как сообщил представляющий интересы Геркуса спортивный юрист Михаил Прокопец, слова которого передаёт ТАСС, заседание перенесено на 24 июля.

Он отметил, что перенос связан с тем, что клуб предоставил большое количество новых материалов, с которыми предстоит ознакомиться суду и стороне защиты.

«Локомотив» подал в суд на Геркуса, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Василий Кикнадзе должен уйти из «Локомотива».