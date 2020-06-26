Жена боксёра Ковалёва получила гражданство США
- @nataliakrusherswife
«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — написала Ковалёва в своём Instagram.
Ковалёв живёт в США с 2008 года, а его супруга переехала туда в 2012 году.
В активе 37-летнего россиянина на профессиональном ринге 34 победы (в том числе 29 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство.