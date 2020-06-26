Жена боксёра Ковалёва получила гражданство США

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Наталья Ковалёва, супруга бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, сообщила о получении гражданства США.
Жена боксёра Ковалёва получила гражданство США
  • @nataliakrusherswife
  • Instagram

«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — написала Ковалёва в своём Instagram.

Ковалёв живёт в США с 2008 года, а его супруга переехала туда в 2012 году.

В активе 37-летнего россиянина на профессиональном ринге 34 победы (в том числе 29 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство.

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