Жена боксёра Ковалёва получила гражданство США

Наталья Ковалёва, супруга бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, сообщила о получении гражданства США.

«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — написала Ковалёва в своём Instagram.

Ковалёв живёт в США с 2008 года, а его супруга переехала туда в 2012 году.

В активе 37-летнего россиянина на профессиональном ринге 34 победы (в том числе 29 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство.