Баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство

Турецкий центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер сообщил, когда получит гражданство США.

«Сегодня особенный день. Буквально через год меня ждёт одна из самых удивительных привилегий — становлюсь американским гражданином. Я не буду принимать как должное свободу. В этой стране у меня будет то, что отобрала Турция. Я всегда буду за США и демократию», — написал Кантер в своём Twitter.

28-летний турок был выбран «Юта Джаз» на драфте НБА 2011 года. В общей сложности он принял участие в 634 матчах, в среднем за игру набирая 11,6 очка и выполняя 7,6 подбора.

Кантер находится в оппозиции к действующей турецкой власти и уже давно не может попасть на родину.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем клуба MLS.