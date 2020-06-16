Баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство

Короткая ссылка
Турецкий центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер сообщил, когда получит гражданство США.
Баскетболист «Бостона» Кантер получит американское гражданство
  • Reuters

«Сегодня особенный день. Буквально через год меня ждёт одна из самых удивительных привилегий — становлюсь американским гражданином. Я не буду принимать как должное свободу. В этой стране у меня будет то, что отобрала Турция. Я всегда буду за США и демократию», — написал Кантер в своём Twitter.

28-летний турок был выбран «Юта Джаз» на драфте НБА 2011 года. В общей сложности он принял участие в 634 матчах, в среднем за игру набирая 11,6 очка и выполняя 7,6 подбора. 

Кантер находится в оппозиции к действующей турецкой власти и уже давно не может попасть на родину.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем клуба MLS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить