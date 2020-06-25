Акинфеев рассказал, как Слуцкого принимали в ЦСКА

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как бывший тренер армейцев Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начал свою работу в московском клубе.
Акинфеев рассказал, как Слуцкого принимали в ЦСКА
  • РИА Новости

«Леонид Викторович — топчик. Хотя сначала он пытался приструнить опытных и меня, пытался быть жёстким. Но я, Серёга Игнашевич, Вася Березуцкий говорили: «Давайте или мы вместе будем обсуждать какие-то вещи, или творите, но в другой команде». Это я утрирую. Помню, как он приехал на первую тренировку на Nissan Teana. Вася ему сказал: «Как наш тренер может ездить на такой машине? Поменяйте!» Викторович комплексовал, через пять месяцев приехал на новой машине, и Вася сказал: «Вот теперь пойдёт», — рассказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.

Ранее Акинфеев заявил, что у него никогда в жизни не было агента.

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