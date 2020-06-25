Акинфеев: у меня никогда в жизни не было агента

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не знает, интересовались ли им другие клубы.

«Не знаю, куда я мог уехать. Никогда в жизни не было агента. Всегда называл агентом Евгения Гинера. Был какой-то разговор про лондонский «Арсенал», 2005 или 2006 год. Но какой-то конкретики не было», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

34-летний голкипер на протяжении всей своей карьеры выступает за московский ЦСКА.

Ранее тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА.