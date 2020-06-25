Тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА

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Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его подопечные готовятся сыграть с основной командой ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА
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«Пока никакой официальной информации о том, что есть изменения в регламенте и можно сыграть главной команде, нет. Поэтому да, на данный момент мы готовимся играть в субботу. Возможно, ситуация поменяется и выступит всё же основа. Но на настоящий момент мы исходим из действующих правил», — цитирует Кульчия сайт бело-голубых.

«Динамо» до этого подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. По этой причине на 19 июля был перенесён матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Матч между «Динамо» и ЦСКА должен состояться 27 июня в Москве на стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА.

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