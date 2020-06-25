Российский хоккеист Замула признался, что не верит в коронавирус

Российский хоккеист системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замула признался, что до сих пор не верит в существование коронавирусной инфекции.

«Честно говоря, до сих пор не верю в коронавирус, но у меня есть пара знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя нормально, лежит, отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен. Но на меры предосторожности мы с семьёй не наплевали, всё равно остерегались вируса», — цитирует Замулу Sport24.

Из-за коронавируса был досрочно завершён регулярный чемпионат НХЛ. Сезон возобновится со стадии плей-офф 30 июля.

Ранее источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом.