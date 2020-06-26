Чанов о проблемах ЦСКА: дважды обыграли «Реал» и расслабились
- @pfc_cska
«Молодые ребята зачастую не понимают, что их ждёт в будущем. Как говорится, «маленькая звёздная». Они сыграли в Лиге чемпионов, дважды одолели «Реал» и расслабились, подумали, что так будет всегда. В целом это нормальная ситуация», — заявил Чанов в интервью RT.
Также тренер предположил, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.
«Считаю, команда находится на правильном пути. Перезвоните мне через полтора года, посмотрим, на каком месте будут находиться красно-синие. А весь негатив, который идёт сейчас по отношению к ним, — глупость», — добавил специалист.
Ранее Чанов сравнил Дивеева и Карпова с братьями Березуцкими.