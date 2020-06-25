Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звёзд России до 40 лет по версии Forbes

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звёзд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет по версии журнала Forbes.

Полный список опубликован на сайте издания.

При формировании рейтинга учитывались доходы за год и популярность человека, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, количества подписчиков и запросов в поисковиках.

Нурмагомедов занял первое место с доходом $16,5 млн и 49 754 упоминаниями в медиапространстве.

На втором месте расположилась телеведущая и певица Ольга Бузова, а на третьем — рэп-артист Егор Крид.

Среди других спортсменов четвёртое место занял хоккеист Александр Овечкин, девятое — Артемий Панарин, 12-е — Даниил Медведев, 13-е — Артём Дзюба, 14-е — Евгений Малкин, 22-е — Сергей Ковалёв, 23-е — Карен Хачанов, 25-е — Мария Шарапова, 28-е — Фёдор Смолов, 31-е — Алина Загитова, 32-е — Александр Головин.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Нурмагомедова снова высмеял Макгрегора.