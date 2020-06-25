Двоюродный брат Нурмагомедова снова высмеял Макгрегора

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Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в очередной раз пошутил над ирландцем Конором Макгрегором.
Двоюродный брат Нурмагомедова снова высмеял Макгрегора
  • Reuters

Абубакар опубликовал в Instagram фото, на котором его брат выпрыгивает из октагона после боя с Макгрегором. При этом он сравнил ирландца с курицей.

«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается», — подписал снимок Абубакар Нурмагомедов.

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, что необходимо сделать ирландцу Конору Макгрегору для реванша с его клиентом.

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