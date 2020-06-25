Двоюродный брат Нурмагомедова снова высмеял Макгрегора
- Reuters
Абубакар опубликовал в Instagram фото, на котором его брат выпрыгивает из октагона после боя с Макгрегором. При этом он сравнил ирландца с курицей.
«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается», — подписал снимок Абубакар Нурмагомедов.
В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, что необходимо сделать ирландцу Конору Макгрегору для реванша с его клиентом.