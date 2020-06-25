Менеджер Нурмагомедова: Макгрегору надо выиграть минимум три боя для получения реванша

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что необходимо сделать ирландцу Конору Макгрегору для получения реванша.

«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», — цитирует Абдель-Азиза ТАСС.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма. Следующим соперником российского бойца должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Дастин Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова.