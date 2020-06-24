Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова

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Американский боец ММА Дастин Порье, в сентябре 2019 года уступивший удушающим приёмом чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, дал несколько советов Джастину Гэтжи, который может встретиться с россиянином в сентябре 2020 года.
Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова
  • Reuters

По мнению Порье, Гэтжи необходимо держаться как можно дальше от сетки. Это поднимет его шансы на победу. Порье также считает, что течение схватки будет во многом зависеть от движения Гэтжи. При выполнении его советов Гэтжи может доставить Нурмагомедову серьёзные проблемы, уверен он.

«Но если Хабиб прижмёт его спиной к сетке и пройдёт в ноги, он создаст Гэтжи проблемы, повалив его в партер. Потом ему будет очень трудно подняться обратно. По себе знаю», — цитирует Порье MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов провёл совместную тренировку с Зубайрой Тухуговым.

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