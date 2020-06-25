Президент «Лиона» считает, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов

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Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом».
Президент «Лиона» считает, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов
  • © REUTERS/Alberto Lingria

«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже притом, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы подготовимся к матчу наилучшим образом», — цитирует Оляса La Gazzetta dello Sport

Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Лиона». После этого турнир был приостановлен из-за коронавируса.

Ранее Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальцев.

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