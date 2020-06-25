Президент «Лиона» считает, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов

Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом».

«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже притом, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы подготовимся к матчу наилучшим образом», — цитирует Оляса La Gazzetta dello Sport.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Лиона». После этого турнир был приостановлен из-за коронавируса.

Ранее Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальцев.