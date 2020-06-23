Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальцев
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В матче 27-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» нападающий «Ювентуса» Роналду забил свой 43-й мяч за время выступления в Италии. Таким образом, Криштиану обошёл бывшего полузащитника «Фиорентины» и «Милана» Руя Кошту, в активе которого значится 42 точных удара.
На третьей строчке в данном рейтинге расположился бывший хавбек «Удинезе» и «Сампдории» Бруну Фернандеш, в настоящий момент защищающий цвета «Манчестер Юнайтед» (14).
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.