Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальцев

Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Италии по числу забитых мячей среди представителей Португалии.

В матче 27-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» нападающий «Ювентуса» Роналду забил свой 43-й мяч за время выступления в Италии. Таким образом, Криштиану обошёл бывшего полузащитника «Фиорентины» и «Милана» Руя Кошту, в активе которого значится 42 точных удара.

На третьей строчке в данном рейтинге расположился бывший хавбек «Удинезе» и «Сампдории» Бруну Фернандеш, в настоящий момент защищающий цвета «Манчестер Юнайтед» (14).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.