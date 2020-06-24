Смолов начнёт матч «Сельты» с «Реал Сосьедад» на скамейке запасных

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов не выйдет с первых минут матча 30-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад».

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Россиянин уступил место в стартовом составе Санти Мине. В прошлом матче «Сельта» одержала победу над «Алавесом» (6:0), однако сам Смолов не отметился результативными действиями. 💙 OS NOSOS 👊#RealSociedadCelta#CandoHaiPaixónpic.twitter.com/3Ebi8LwwhJ — RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 24, 2020 Матч состоится 24 июня. Время начала встречи — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова.