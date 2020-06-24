Смолов начнёт матч «Сельты» с «Реал Сосьедад» на скамейке запасных

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Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов не выйдет с первых минут матча 30-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад».
Смолов начнёт матч «Сельты» с «Реал Сосьедад» на скамейке запасных
  • © Quality Sport Images
  • Gettyimages.ru

Россиянин уступил место в стартовом составе Санти Мине. В прошлом матче «Сельта» одержала победу над «Алавесом» (6:0), однако сам Смолов не отметился результативными действиями.

Матч состоится 24 июня. Время начала встречи — 20:30 мск. 

Ранее сообщалось, что «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова.

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