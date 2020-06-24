СМИ: «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова

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Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен сохранить в составе нападающего Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
СМИ: «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова
  • globallookpress.com

Как сообщает радиостанция Cadena SER, «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за выкуп игрока.

Предложение вступит в силу в том случае, если «Сельта» сможет сохранить прописку в Примере. Еще €2 млн железнодорожники могут получить в виде бонусов за успешные выступления россиянина.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды в зимнее трансферное окно из «Локомотива». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. 

Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры.

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