СМИ: «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова

Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен сохранить в составе нападающего Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».

Как сообщает радиостанция Cadena SER, «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за выкуп игрока.

Предложение вступит в силу в том случае, если «Сельта» сможет сохранить прописку в Примере. Еще €2 млн железнодорожники могут получить в виде бонусов за успешные выступления россиянина.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды в зимнее трансферное окно из «Локомотива». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры.