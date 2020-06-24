Заразившийся коронавирусом в марте Гобер признался, что до сих пор не может победить болезнь

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер заявил, что до сих пор не восстановился от коронавируса.

«Ко мне вернулся вкус, но обоняние ещё не восстановилось на все 100%. Я чувствую запахи, но не на далёком расстоянии. Общался со специалистами, и они говорили, что выздоровление может занять год», — цитирует Гобера L’Equipe.

О положительном тесте на коронавирус у француза стало известно 12 марта. После заражения Гобера лига приостановила розыгрыш регулярного чемпионата. Пауза продлится до 30 июля.

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