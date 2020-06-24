Заразившийся коронавирусом в марте Гобер признался, что до сих пор не может победить болезнь

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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер заявил, что до сих пор не восстановился от коронавируса.
Заразившийся коронавирусом в марте Гобер признался, что до сих пор не может победить болезнь
  • Reuters

«Ко мне вернулся вкус, но обоняние ещё не восстановилось на все 100%. Я чувствую запахи, но не на далёком расстоянии. Общался со специалистами, и они говорили, что выздоровление может занять год», — цитирует Гобера L’Equipe.

О положительном тесте на коронавирус у француза стало известно 12 марта. После заражения Гобера лига приостановила розыгрыш регулярного чемпионата. Пауза продлится до 30 июля.

Ранее отец рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 баскетболиста Николы Йокича.

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