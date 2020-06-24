Отец рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 баскетболиста Йокича

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Бранислав Йокич, отец сербского баскетболиста Николы Йокича, заразившегося коронавирусом, заявил, что с его сыном уже всё в порядке.
Отец рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 баскетболиста Йокича
  • Reuters

По словам Йокича-старшего, с момента обнародования положительных результатов теста прошла неделя, спортсмен чувствует себя хорошо.

«То, что было, уже прошло. Нет никаких симптомов, Никола с нами, всё хорошо», — приводит слова Бранислава Йокича nova.rs.

Никола Йокич выступает в НБА за «Денвер Наггетс», Предположительно, он заразился в Белграде. Случившееся задержало его возвращение в США.

Ранее сообщалось, что трёх человек, заразившихся коронавирусом, выявили в двух клубах Чемпионшипа.

 

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