Трёх заразившихся коронавирусом выявили в двух клубах Чемпионшипа

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Три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в двух клубах Чемпионшипа (второй по рангу уровень чемпионата Англии).
Трёх заразившихся коронавирусом выявили в двух клубах Чемпионшипа
  • Pixabay

Всего Английская футбольная лига (EFL) протестировала 2858 игроков и членов персонала в 24 клубах. Три человека, тесты которых дали положительный результат, уже перешли в режим самоизоляции. Остальные допущены к тренировкам.

В следующих по рангу дивизионах — Лиге 1 и Лиге 2 — были проверены 297 и 271 игрок. Заболевших коронавирусом среди них не выявлено.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба.

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