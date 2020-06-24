Трёх заразившихся коронавирусом выявили в двух клубах Чемпионшипа

Три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в двух клубах Чемпионшипа (второй по рангу уровень чемпионата Англии).

Всего Английская футбольная лига (EFL) протестировала 2858 игроков и членов персонала в 24 клубах. Три человека, тесты которых дали положительный результат, уже перешли в режим самоизоляции. Остальные допущены к тренировкам.

В следующих по рангу дивизионах — Лиге 1 и Лиге 2 — были проверены 297 и 271 игрок. Заболевших коронавирусом среди них не выявлено.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба.