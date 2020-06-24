Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
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Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
После 23 туров «Локомотив» занимает второе место с 44 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют с казанским «Рубином».
Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал проблемы, связанные с возобновлением сезона РПЛ.