Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию.
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
  • ©fclm.ru

Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров «Локомотив» занимает второе место с 44 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют с казанским «Рубином».

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал проблемы, связанные с возобновлением сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить