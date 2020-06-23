Кикнадзе назвал проблемы, связанные с возобновлением сезона РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что нынешний интенсивный календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) является травмоопасным для футболистов.

«Зачем мы вернулись к проведению чемпионата вот сейчас, к тому же с такими сырыми регламентирующими документами? Тем более с 10% зрителей. Играть придётся восемь матчей за месяц. С точки зрения нагрузки на игроков это просто травмоопасная история», — цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Также гендиректор «Локомотива» выразил предположение, что плотность календаря сохранится и в следующем сезоне.

«Календаря следующего сезона нет. Но, по моим подсчётам, дальше будем играть тоже очень интенсивно. Из-за перенесённого Евро-2020. До захода в еврокубки проведём от 15 до 17 матчей внутреннего чемпионата. Представляете, в каком измождённом состоянии подойдём? При этом из первой пятёрки таблицы коэффициентов УЕФА мы уже вывалились», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе заявил, что не был врагом тренера Юрия Сёмина.