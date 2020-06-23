Кикнадзе: я не был врагом Сёмину

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что поступил правильно, не продлив контракт с 73-летним главным тренером Юрием Сёминым.
Кикнадзе: я не был врагом Сёмину
  • РИА Новости

«Я точно Сёмину врагом не был. Точно знаю, что у него ко мне другое отношение, но по этому поводу я спокоен. Знаю, что сделал то, что и должен был сделать, поступил правильно. Сёмин умеет мотивировать команду, поднять её. Но сегодня этого уже недостаточно», — заявил Кикнадзе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. На момент ухода Сёмина команда занимала второе место в турнирной таблице, сохраняя математические шансы на чемпионство.

Ранее агент сообщил об интересе к Миранчуку и Баринову в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить