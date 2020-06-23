Кикнадзе: я не был врагом Сёмину

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что поступил правильно, не продлив контракт с 73-летним главным тренером Юрием Сёминым.

«Я точно Сёмину врагом не был. Точно знаю, что у него ко мне другое отношение, но по этому поводу я спокоен. Знаю, что сделал то, что и должен был сделать, поступил правильно. Сёмин умеет мотивировать команду, поднять её. Но сегодня этого уже недостаточно», — заявил Кикнадзе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. На момент ухода Сёмина команда занимала второе место в турнирной таблице, сохраняя математические шансы на чемпионство.

Ранее агент сообщил об интересе к Миранчуку и Баринову в Европе.