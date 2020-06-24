СМИ: Окончательный диагноз футболиста «Динамо» Н'Жи до сих пор не определён

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До сих пор не поставлен окончательный диагноз нападающему московского «Динамо» Клинтону Н'Жи, который ранее получил положительные результаты тестов на коронавирус.
СМИ: Окончательный диагноз футболиста «Динамо» Н'Жи до сих пор не определён
  • ©fcdynamo.ru

Как сообщает «Чемпионат», сначала у игрока диагностировали COVID-19, но повторные тесты в другой лаборатории не выявили болезнь. При этом у Н'Жи отсутствуют симптомы вируса, из-за чего в клубе не понимают, здоров ли форвард.

«Динамо» до этого подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. По этой причине на 19 июля был перенесён матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составом, если в регламент РПЛ внесут изменения.

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