СМИ: Окончательный диагноз футболиста «Динамо» Н'Жи до сих пор не определён

До сих пор не поставлен окончательный диагноз нападающему московского «Динамо» Клинтону Н'Жи, который ранее получил положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает «Чемпионат», сначала у игрока диагностировали COVID-19, но повторные тесты в другой лаборатории не выявили болезнь. При этом у Н'Жи отсутствуют симптомы вируса, из-за чего в клубе не понимают, здоров ли форвард.

«Динамо» до этого подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. По этой причине на 19 июля был перенесён матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составом, если в регламент РПЛ внесут изменения.