Источник: «Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составом, в регламент РПЛ внесут изменения

Короткая ссылка
Игроки основного состава московского «Динамо» смогут провести матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, несмотря на заболевание коронавирусом троих футболистов.
Источник: «Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составом, в регламент РПЛ внесут изменения
  • @fcdm_official
  • Instagram

«Руководство «Динамо» получило гарантии от футбольных властей по изменениям в регламенте, согласно которым в случае заболевания коронавирусом одного или нескольких футболистов не нужно сажать на карантин всю команду, а только заболевших игроков», — пишет Telegram-канал Sport_inside.

На данный момент в «Динамо» подтверждено три случая заболевания коронавирусом — у Клинтона Н’Жье, Себастьяна Шимански и Шарля Каборе.

Ранее депутат заксобрания Ростовской области раскритиковал РПЛ за матч «Сочи» — «Ростов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить