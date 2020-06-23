Источник: «Динамо» сможет сыграть с ЦСКА основным составом, в регламент РПЛ внесут изменения
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«Руководство «Динамо» получило гарантии от футбольных властей по изменениям в регламенте, согласно которым в случае заболевания коронавирусом одного или нескольких футболистов не нужно сажать на карантин всю команду, а только заболевших игроков», — пишет Telegram-канал Sport_inside.
На данный момент в «Динамо» подтверждено три случая заболевания коронавирусом — у Клинтона Н’Жье, Себастьяна Шимански и Шарля Каборе.
Ранее депутат заксобрания Ростовской области раскритиковал РПЛ за матч «Сочи» — «Ростов».