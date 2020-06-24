Каряка предположил, когда в РПЛ может начаться эпидемия травм

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка рассказал, когда футболисты команд РПЛ могут начать получать травмы.

«Пока травм нет, но ничего удивительного в этом не вижу. Повреждения пойдут позже, когда футболистам придётся проводить большое количество игр за короткий отрезок времени и начнёт сказываться усталость. При таком сложном графике в первую очередь страдают мышцы. Впрочем, есть футболисты, подверженные травмам, а есть те, кто никогда проблем со здоровьем не испытывает. Дай бог, чтобы повреждений было как можно меньше», — заявил Каряка в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России высказался о возрасте Дзюбы.