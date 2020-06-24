Геркус ответил на слова Кикнадзе о несостоявшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе о несостоявшемся переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кикнадзе до этого заявил, что трансфер не состоялся, так как у Дзюбы были высокие запросы по зарплате, а также за игроком тянулась череда скандальных историй.

«Господин Кикнадзе подтвердил мои слова, что аренда топ-форварда «Зенита» была зарублена трансферным комитетом «Локо», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Геркус также признался, что не понимает, почему Кикнадзе ссылается на скандалы, назвав слова функционера странным оправданием.

«Да и по поводу запросов — неправда. Дзюба стоил бы €3 млн, в перерасчёте на 9 месяцев аренды — €2,25 млн. За аренду «Зенит» денег не просил», — добавил Геркус.

Ранее сообщалось, что «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за выкуп Фёдора Смолова.