Футболиста и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство
- globallookpress.com
Об этом сообщает Football Italia.
Отмечается, что инцидент произошёл во время матча 27-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Брешией». После окончания встречи Якини и Касерес произнесли слова, оскверняющие чувства верующих.
В итальянском футболе подобное является недопустимым и запрещается правилами. В результате поведение Якини и Касереса было рассмотрено дисциплинарным комитетом первенства, который принял решение наказать тренера и игрока.
Якини занимается тренерской деятельностью с 2001 года и известен по работе с такими командами, как «Кьево», «Брешия», «Сампдория», «Палермо», «Удинезе».
Касерес ранее выступал за «Барселону», «Ювентус», «Севилью», «Саутгемптон» и «Лацио».
Ранее сообщалось, что защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер был обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в нарушении правил о ставках.