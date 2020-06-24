Футболиста и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

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Дисциплинарный комитет итальянской Серии А отстранил главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини и защитника коллектива Мартина Касереса за богохульство.
Футболиста и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Football Italia. 

Отмечается, что инцидент произошёл во время матча 27-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Брешией». После окончания встречи Якини и Касерес произнесли слова, оскверняющие чувства верующих. 

В итальянском футболе подобное является недопустимым и запрещается правилами. В результате поведение Якини и Касереса было рассмотрено дисциплинарным комитетом первенства, который принял решение наказать тренера и игрока.

Якини занимается тренерской деятельностью с 2001 года и известен по работе с такими командами, как «Кьево», «Брешия», «Сампдория», «Палермо», «Удинезе».

Касерес ранее выступал за «Барселону», «Ювентус», «Севилью», «Саутгемптон» и «Лацио».

Ранее сообщалось, что защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер был обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в нарушении правил о ставках.

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