Футболист сборной Англии Триппьер обвинён в нарушении правил о ставках

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Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер был обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в нарушении правил о ставках.
Футболист сборной Англии Триппьер обвинён в нарушении правил о ставках
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте FA, Триппьер обвиняется в нарушении правил о ставках. В случае если вина защитника «Атлетико» будет доказана, он может быть отстранён на длительное время, а также будет обязан выплатить солидный штраф.

Отмечается, что Триппьер должен ответить на обвинения в свой адрес до 18 мая 2020 года. При этом сам спортсмен отрицает свою вину.

29-летний Триппьер известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Барнсли», «Бернли» и «Тоттенхэм». Летом 2019 года защитник пополнил состав «Атлетико». В составе испанского коллектива он провёл 26 матчей, не отметившись забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» проходит реабилитацию из-за проблем с психическим здоровьем.

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