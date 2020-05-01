Экс-футболист «Ливерпуля» проходит реабилитацию из-за проблем с психическим здоровьем

Короткая ссылка
Бывший хавбек «Ливерпуля» Джордон Айб, ныне защищающий цвета «Борнмута», рассказал, что в настоящий момент находится на реабилитации.
Экс-футболист «Ливерпуля» проходит реабилитацию из-за проблем с психическим здоровьем
  • Reuters

Как сообщил спортсмен The Telegraph, он сожалеет о своём поведении и хочет прояснить обстоятельства, которые могли стать причиной его поведения в последнее время.

«В настоящее время прохожу реабилитацию и надеюсь, что с необходимой помощью моё психическое здоровье улучшится. После нескольких плохих решений я смогу сконцентрироваться на том, чтобы стать лучшим человеком», — заявил Айб.

В октябре 2019 года внедорожник, за рулём которого находился Айб, врезался в витрину одного из лондонских кафе.

Айб известен по выступлениям за «Уикэм», «Ливерпуль», «Бирмингем» и «Дерби Каунти». В 2016 году он пополнил состав «Борнмута».

Ранее руководители клубов Английской премьер-лиги провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили возможные даты возобновления сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить