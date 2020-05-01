Экс-футболист «Ливерпуля» проходит реабилитацию из-за проблем с психическим здоровьем

Бывший хавбек «Ливерпуля» Джордон Айб, ныне защищающий цвета «Борнмута», рассказал, что в настоящий момент находится на реабилитации.

Как сообщил спортсмен The Telegraph, он сожалеет о своём поведении и хочет прояснить обстоятельства, которые могли стать причиной его поведения в последнее время.

«В настоящее время прохожу реабилитацию и надеюсь, что с необходимой помощью моё психическое здоровье улучшится. После нескольких плохих решений я смогу сконцентрироваться на том, чтобы стать лучшим человеком», — заявил Айб.

В октябре 2019 года внедорожник, за рулём которого находился Айб, врезался в витрину одного из лондонских кафе.

Айб известен по выступлениям за «Уикэм», «Ливерпуль», «Бирмингем» и «Дерби Каунти». В 2016 году он пополнил состав «Борнмута».

Ранее руководители клубов Английской премьер-лиги провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили возможные даты возобновления сезона.