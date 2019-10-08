СМИ: Футболист «Борнмута» Айб врезался в витрину кафе в Лондоне
- © Martyn Haworth, via www.imago-images.de
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Как сообщает The Sun, инцидент произошёл 30 июля 2019 года, однако до последнего не удавалось выяснить виновника происшествия. По информации источника, ущерб, нанесённый футболистом, составил от £20 тыс. до £30 тыс.
В текущем сезоне за «Борнмут» Айб дважды выходил на замену в матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера.