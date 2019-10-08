СМИ: Футболист «Борнмута» Айб врезался в витрину кафе в Лондоне

Короткая ссылка
Полузащитник «Борнмута» Джордон Айб, управляя внедорожником, врезался в витрину одного из лондонских кафе.
СМИ: Футболист «Борнмута» Айб врезался в витрину кафе в Лондоне
  • © Martyn Haworth, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, инцидент произошёл 30 июля 2019 года, однако до последнего не удавалось выяснить виновника происшествия. По информации источника, ущерб, нанесённый футболистом, составил от £20 тыс. до £30 тыс.

В текущем сезоне за «Борнмут» Айб дважды выходил на замену в матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить