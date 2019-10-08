СМИ: Футболист «Борнмута» Айб врезался в витрину кафе в Лондоне

Полузащитник «Борнмута» Джордон Айб, управляя внедорожником, врезался в витрину одного из лондонских кафе.

Как сообщает The Sun, инцидент произошёл 30 июля 2019 года, однако до последнего не удавалось выяснить виновника происшествия. По информации источника, ущерб, нанесённый футболистом, составил от £20 тыс. до £30 тыс.

В текущем сезоне за «Борнмут» Айб дважды выходил на замену в матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера.