У четырёх футболистов «Тулузы» обнаружен коронавирус

У четырёх игроков клуба «Тулуза» французской футбольной Лиги 1 выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы обязаны подождать шесть дней, прежде чем проводить новое тестирование для всей профессиональной группы и технического персонала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что будут применены меры профилактики и социального дистанцирования, контакты между игроками запретят и на поле, и за его пределами.

Чемпионат Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. ПСЖ был признан чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич заразился коронавирусом в Сербии.