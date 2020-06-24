У четырёх футболистов «Тулузы» обнаружен коронавирус

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У четырёх игроков клуба «Тулуза» французской футбольной Лиги 1 выявлена коронавирусная инфекция.
У четырёх футболистов «Тулузы» обнаружен коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы обязаны подождать шесть дней, прежде чем проводить новое тестирование для всей профессиональной группы и технического персонала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что будут применены меры профилактики и социального дистанцирования, контакты между игроками запретят и на поле, и за его пределами.

Чемпионат Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. ПСЖ был признан чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич заразился коронавирусом в Сербии.

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