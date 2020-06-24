У четырёх футболистов «Тулузы» обнаружен коронавирус
- Reuters
Об этом сообщается на сайте клуба.
«Мы обязаны подождать шесть дней, прежде чем проводить новое тестирование для всей профессиональной группы и технического персонала», — говорится в заявлении.
Отмечается, что будут применены меры профилактики и социального дистанцирования, контакты между игроками запретят и на поле, и за его пределами.
Чемпионат Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. ПСЖ был признан чемпионом страны.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич заразился коронавирусом в Сербии.