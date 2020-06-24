Источник: баскетболист «Денвера» Йокич заразился коронавирусом в Сербии

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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сдал положительный тест на коронавирус, находясь на родине.
Источник: баскетболист «Денвера» Йокич заразился коронавирусом в Сербии
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Возвращение игрока из Сербии в США временно отложено. COVID-19 был обнаружен у Йокича на прошлой неделе. Болезнь протекает без симптомов. Ожидается, что Йокичу получит разрешение вернуться в Денвер к концу недели.

Йокич, находясь в Белграде, контактировал с заболевшим коронавирусом баскетболистом «Партизана» Николой Янковичем.

Ранее сообщалось, что двое игроков «Финикса» сдали положительный тест на коронавирус.

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