Непомнящий стал четвертьфиналистом онлайн-турнира по шахматам

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пробился в четвертьфинал онлайн-турнира Chessable Masters.
Непомнящий стал четвертьфиналистом онлайн-турнира по шахматам
  • Reuters

Россиянин обыграл американца Фабиано Каруану и француза Максима Вашье-Лаграва, сведя вничью матчи с голландцем Анишем Гири и азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Единственное поражение Непомнящий потерпел от китайца Дин Лижэня. Из группы B в четвертьфинал вышли Гири, Лижэнь, Непомнящий и Каруана (5).

Из группы А в четвертьфинал пробились россияне Александр Грищук и Владислав Артемьев, а также действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, и американец Хикару Накамура. В то же время из турнира выбыл россиянин Даниил Дубов.

Ранее Карякин заявил, что не испытывал проблем с тренировками во время карантина.

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