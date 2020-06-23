Непомнящий стал четвертьфиналистом онлайн-турнира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пробился в четвертьфинал онлайн-турнира Chessable Masters.

Россиянин обыграл американца Фабиано Каруану и француза Максима Вашье-Лаграва, сведя вничью матчи с голландцем Анишем Гири и азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Единственное поражение Непомнящий потерпел от китайца Дин Лижэня. Из группы B в четвертьфинал вышли Гири, Лижэнь, Непомнящий и Каруана (5).

Из группы А в четвертьфинал пробились россияне Александр Грищук и Владислав Артемьев, а также действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, и американец Хикару Накамура. В то же время из турнира выбыл россиянин Даниил Дубов.

Ранее Карякин заявил, что не испытывал проблем с тренировками во время карантина.